F1, Netflix novamente criticada: rating caiu de 90 para…14! | AutoSport

Decididamente, os pilotos e muitos dos adeptos não gostam que o Drive to Survive tenha ficção.

A Netflix está novamente a ser fortemente criticada por criar drama e polémica… onde ela não existe. Desde mensagens rádio verdadeiras, mas descontextualizadas e situações reais, mas que foram ‘montadas’ para parecer algo diferente, há um pouco de tudo e a F1 não gosta.

Segundo o Rotten Tomatoes, o popular site norte-americano, agregador de críticas de cinema e televisão, cujo nome deriva do hábito de o público atirar tomates contra os artistas se a sua atuação desagradar, o rating do Drive to Survive começou com 90% na primeira temporada e desde aí foi sempre a cair: 84% (2ª), 57% (3ª) e 14% (4ª), o que mostra o desagrado de quem já viu e classificou a série.

Pierre Gasly diz que a Netflix não precisa de ‘inventar cenas’ para ser uma boa série, basta seguir o drama da F1, que não falta. Os pilotos voltaram a insurgir-se. Sempre sem papas na língua, Max Verstappen diz que a Netflix faz Lando Norris parecer um “cara de c….”

Gasly diz que os pilotos não devem ser retratados como se fossem algo que não são.