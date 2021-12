F1: Nem Toto Wolff ou Lewis Hamilton quiseram “ser campeões numa sala de audiências de um tribunal” | AutoSport

Toto Wolff revelou que conversou muito com Lewis Hamilton, e que o seu piloto fez parte de ambas as decisões: para recorrer do resultado do protesto e também para retirar o recurso, acrescentando que nenhum deles queria garantir um título de campeão “numa sala de audiências de um tribunal”.

Wolff disse ainda que para a equipa foi incrivelmente difícil retirar o recurso, sentindo que a foi tratada com uma mão cruel por interpretações ‘freestyle’ das regras desportivas, durante a corrida de Abu Dhabi: “Decidimos juntamente com o Lewis protestar, lançar o recurso, e retirar o recurso. Como podem imaginar, não só para ele mas também para nós, enquanto equipa, foi terrível ser confrontado com uma decisão que decidiu o resultado do campeonato mundial.

“Mas ninguém de nós, nem ele nem nós, quis ganhar um campeonato do mundo na sala de audiências.

“Mas do outro lado sentimos que fomos profundamente enganados no domingo, e não se tratou apenas de uma má decisão, foi uma leitura livre das regras, que deixou Lewis como um alvo fácil”.