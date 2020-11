F1: Nem todos concordam com Grandes Prémios de dois dias

No Grande Prémio Emilia Romagna, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari em Imola, a Fórmula 1 experimentou um fim de semana de dois dias, com uma sessão de treinos livres seguida da qualificação no sábado e corrida no domingo.

Segundo o chefe de equipa, Otmar Szafnauer, ao autosport.com: “Acho que isto não é o correto para a Fórmula 1”.

Já o chefe de equipa da McLaren, Andreas Seidl, em declarações ao autosport.com, olha o fim de semana de dois dias de forma diferente: “Nós gostamos deste desafio adicional. Preparar a corrida em apenas 90 minutos, num sábado de manhã”.