F1: Nelson Piquet condenado a pagar 953 mil dólares por comentários contra Lewis Hamilton | AutoSport

Foi uma das polémicas do ano passado. Nelson Piquet foi alvo de muitas críticas e de um processo judicial por comentários proferidos numa entrevista. Com o processo concluído, Piquet terá de pagar 953,050 dólares por danos morais pelos comentários racistas e homofóbicos.

As declarações já tinham alguns meses, mas foram repescadas a meio do ano passado e motivaram uma declaração pública por parte da F1. Num podcast brasileiro, Nelson Piquet comentou o incidente de Silverstone entre Lewis Hamilton e Max Verstappen de 2021. Piquet usou o termo “neguinho” para se referir ao piloto britânico, quando comparava o incidente de 2021 com o incidente entre Ayrton Senna e Alain Prost:

“O neguinho [Lewis Hamilton] meteu o carro e não deixou [desviar]. O Senna não fez isso. O Senna saiu reto. O neguinho deixou o carro porque não tinha como passar dois carros naquela curva. Ele fez de sacanagem. “

Num outro clip que surgiu mais tarde, Piquet usou linguagem racista e homofóbica contra Hamilton numa entrevista em podcast ao descrever como Hamilton falhou o campeonato de 2016 a Nico Rosberg.

As queixas foram feitas por quatro grupos de direitos humanos, incluindo a Aliança Nacional LGBT+ do Brasil, que queria que Piquet pagasse 10 milhões de Reais Brasileiros por alegados danos morais.

O ex-piloto brasileiro terá assim de pagar uma avultada multa no que é o capítulo final de uma polémica que já no ano passado tinha motivado o seguinte comunicado de Piquet:

“Gostaria de esclarecer as histórias que circulam nos ‘media’ sobre um comentário que fiz numa entrevista no ano passado. O que eu disse foi mal pensado, e não faço nenhuma defesa disso, mas vou esclarecer que o termo usado é aquele que tem sido ampla e historicamente usado coloquialmente no português brasileiro como sinónimo de ‘cara’ ou ‘pessoa’ e nunca teve a intenção de ofender. Eu nunca usaria a palavra de que fui acusado em algumas traduções. Condeno veementemente qualquer sugestão de que a palavra tenha sido usada por mim com o objetivo de menosprezar um piloto por causa de sua cor de pele. Peço desculpas a todos que foram afetados, incluindo Lewis, que é um piloto incrível, mas a tradução em alguns órgãos de comunicação social e que agora circulam nas redes sociais não está correta. Discriminação não tem lugar na F1 ou na sociedade e estou feliz em esclarecer os meus pensamentos a esse respeito.”