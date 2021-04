F1: Negociações para o regresso à Africa em andamento

Stefano Domenicali confirmou mais uma vez o desejo da F1 regressar ao continente africano, além de querer expandir-se na China e nos Estados Unidos da América.

O responsável da F1 confirmou que decorrem negociações para que a F1 volte a África:

“Eu diria que é muito importante que um campeonato seja realizado em todo o mundo. A possibilidade de um GP em África? As negociações estão em curso, mas ainda nos encontramos nas fases iniciais. A China e os Estados Unidos continuam a ser mercados muito importantes para nós”, acrescentou Domenicali numa entrevista à revista FIA . “Na China estamos apenas em Xangai e temos de continuar com a nossa estratégia porque se trata de um grande mercado com muito potencial. Uma pena que tanto em 2020 como até agora não tenhamos sido capazes de lá ir por causa da COVID . Mas quem sabe, se conseguirmos encontrar uma data poderemos fazê-lo. Temos de ser flexíveis”, explicou Domenicali.

O palco para o regresso da F1 a África deverá ser a pista de Kyalami, a norte de Joanesburgo, na África do Sul.