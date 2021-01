F1: Negociações Hamilton/Mercedes a avançar?

A cerca de dois meses do início da temporada, Lewis Hamilton é o único piloto que ainda não renovou contrato. Apesar disso, o atual campeão mundial é esperado que esteja em 2021, tentando bater o recorde de títulos de pilotos na Fórmula 1.

Apesar da Mercedes e Hamilton ainda não terem revelado nada publicamente, para além da intenção de chegar a acordo, existem muitos rumores de que as partes estão longe de chegar a um entendimento.

Em 2021, a INEOS tornou-se uma das acionistas, juntamente com a Daimler e Toto Wolff, chefe de equipa na Fórmula 1. Apesar dos rumores de que a Mercedes não está disponível para pagar o que Hamilton pede, segue o rumor de que a INEOS pode cobrir esse valor.

Mas, será que houve avanços nas negociações? Uma caneta no Twitter pode ser a resposta….

You never know when one of these might come in handy… 😉