F1: Negociações entre Lewis Hamilton e Mercedes progridem

Na Mercedes estamos habituados que tudo seja resolvido de forma célere e com eficiência. No entanto a negociação do contrato de Lewis Hamilton não segue essa tendência.

Os rumores sobre a renovação do britânico sucedem-se mas quer de um lado quer do outro não parece grande preocupação ou pressa. Falou-se já que um primeiro acordo terá sido bloqueado pela casa mãe, quer pelas verbas em questão (50 milhões de dólares anuais) quer pela duração (cinco anos).

“Entende-se que ambas as partes têm estado em diálogo nas últimas semanas, e embora as discussões estejam a progredir, não é iminente uma conclusão para breve”, informou a Press Association. O principal ponto de atrito neste momento seria a duração do novo contrato.

“A Mercedes está confiante que Hamilton, irá prolongar a sua ligação com a equipa. Mas a duração do seu novo contrato está sob escrutínio, com relatos de que o Britânico, que bateu recordes, só terá recebido uma proposta de renovação por um ano”.

Hamilton já afirmou que se sente no topo da sua forma e que pretende experimentar as sensações dos carros da nova geração. Com a renovação por apenas um ano, a Mercedes dá um sinal claro que começa a ver o futuro sem campeão britânico.