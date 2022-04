F1: Negociações entre Ferrari e Carlos Sainz terão arrefecido | AutoSport

A renovação de contrato entre Carlos Sainz e a Ferrari terá arrefecido, com divergências na duração do acordo. A Ferrari já disse claramente que pretende renovar com o piloto espanhol, mas o processo estará agora estagnado.

Segundo a F1 Insider, a proposta da Ferrari não terá agradado a Sainz. A Scuderia propôs uma renovação de um ano, com mais um de opção, enquanto o #55 pretende dois anos de contrato. Esta divergência não deverá colocar em causa a renovação que se espera venha a acontecer em breve.