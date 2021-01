F1: Negados os rumores dos cancelamentos das provas citadinas

Os rumores do cancelamento das provas citadinas na primeira metade do ano ganharam força nos últimos dias, mas a F1 fez questão de negar esses cancelamentos.

Mónaco, Canadá e Azerbaijão ainda não têm certeza se receberão a F1 em 2021, pois a pandemia não dá tréguas e nesta fase enfrentamos uma nova vaga que poderá complicar as contas do calendário. Os circuitos citadinos são estruturas especificas e temporárias, que demoram tempo a serem montadas e os custos da montagem são elevados. Nenhuma organização pretende arriscar gastar dinheiro na montagem de um circuito para depois chegar à data do evento e tudo ser cancelado. E mesmo nas circunstâncias em que vivemos, não parece muito prudente fazer provas em citadinos, o que vai atrair sempre muitos curiosos e o controlo das movimentações será muito mais complicado de ser feito.

Apesar de todas estas questões a F1 fez questão de negar os rumores e espera que os citadinos façam parte do calendário de 2021, pelo que haverá o menor número possível de alterações ao calendário. “Lançámos agora os detalhes do calendário 2021 revisto e não haverá outras alterações”, explicou um porta-voz da F1 à RaceFans.

“Os rumores de que os GP em circuitos citadinos não terão lugar não são de todo verdadeiros”, indicando assim a confiança de que o calendário não sofrerá grandes alterações. A realidade poderá ser diferente.