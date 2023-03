F1 nega planos de uma corrida em Londres | AutoSport

As notícias veiculadas pela imprensa britânica da possibilidade de se fazer uma corrida em Londres foram negadas pela F1. O The Times avançou com a notícia que foi agora negada por um porta-voz da F1.

Segundo o porta-voz” não há planos para um Grande Prémio na Docklands [local específico onde a pista estará a ser planeada]”, disse o porta-voz. “Temos uma relação de longa data com Silverstone”. Mais uma vez, os rumores de uma corrida em Londres surgem, mas perdem força pouco depois.