F1: Neel Jani escolhido como piloto de simulador para o desenvolvimento do motor da Audi | AutoSport

A Audi deu mais um passo no desenvolvimento da unidade motriz para o projeto de Fórmula 1, contratando um piloto de simulador. O pilotos suíço Neel Jani de 39 anos vai apoiar o desenvolvimento do motor com a sua experiência comprovada em vários programas do automobilismo, para que em 2026 a marca dos quatro anéis entre na Fórmula 1 em parceria com a Sauber Motorsport.

A Audi confirma ainda que a atualização do simulador para o trabalho no grupo motopropulsor híbrido está a ser executada em paralelo nas instalações de Neuburg.

“Tal como no desenvolvimento da produção, a simulação desempenha um papel importante no nosso projeto de Fórmula 1. O nosso simulador é uma ferramenta importante para o desenvolvimento da unidade motriz. É necessário um piloto de desenvolvimento que, para além do domínio da tecnologia, traga uma experiência versátil ao projeto, especialmente em termos de gestão de energia em condições de corrida”, afirma Oliver Hoffmann, Membro do Conselho de Administração para o Desenvolvimento Técnico da AUDI AG.

Como antigo piloto de testes e reserva na Red Bull Racing, Jani passou muitas horas num simulador de Fórmula 1. Como piloto de corridas de resistência, adquiriu uma valiosa experiência num carro de corrida híbrido e como membro da equipa de fábrica da Porsche, ganhou o Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) em 2016, bem como as 24 horas em Le Mans. “Estou muito satisfeito por acompanhar a Audi na sua entrada na Fórmula 1. É uma honra e uma grande responsabilidade estar envolvido num projeto desta magnitude numa fase inicial. Estou certo de que, com a minha experiência na Fórmula 1 e em projetos LMP, posso estabelecer boas ligações entre a teoria e a prática”, afirma o suíço.

A Audi explicou, no anúncio desta manhã, que desde o final de 2022, os testes com um motor monocilíndrico “têm vindo a produzir resultados valiosos para o desenvolvimento da unidade motriz”.

“De momento, estamos sobretudo concentrados em questões concetuais fundamentais com grande relevância para o desempenho. No entanto, na avaliação de várias soluções técnicas, não nos baseamos apenas em métodos digitais. O know-how, a experiência e o desenvolvimento prático relevante são elementos indispensáveis para tirar as conclusões corretas da simulação. Com essa combinação, podemos avaliar várias estratégias operacionais numa fase inicial e preparar o caminho para uma gestão eficiente da energia da unidade motriz”, diz Adam Baker, CEO da Audi Formula Racing GmbH.

A primeira unidade motriz da Audi, composta por motor de combustão interna, motor elétrico, bateria e centralina, está planeada para ser testada no dinamómetro antes do final do ano.