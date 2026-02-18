F1: Não serão feitas alterações regulamentares… para já
A Comissão de Fórmula 1 reuniu-se para avaliar os primeiros passos desta nova era na F1 que tem sido alvo de um intenso coro de críticas.
Equipas, fabricantes de motores, FIA e Formula One Management analisaram os dados recolhidos nos testes de pré-temporada, comprometendo-se a continuar a estudar todos os aspetos técnicos antes da corrida inaugural em Melbourne. As discussões basearam-se também num questionário dirigido aos pilotos, abrangendo comportamento do carro, unidade motriz e gestão de energia, aerodinâmica, capacidade de ultrapassagem, pneus e aderência mecânica.
Os comentários iniciais dos pilotos foram positivos quanto à redução de peso e dimensões dos monolugares, bem como à melhoria do conforto de condução e da aceleração inicial. Ainda assim, foi decidido não efetuar alterações regulamentares imediatas para evitar instabilidade competitiva antes do arranque do campeonato. Novas análises serão feitas após recolha adicional de dados nos próximos dias de testes no Bahrein.
O procedimento de partida também esteve em discussão, ficando acordada a continuação da avaliação de sistemas e gestão eletrónica durante a atual sessão de testes.
