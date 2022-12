F1: Não preocupa Newey, mas Max Verstappen admite que sanção da FIA prejudica Red Bull | AutoSport

A Red Bull irá ter menos tempo no túnel de vento na próxima época, algo que não preocupa muito Adrian Newey, como demos conta ontem, mas Max Verstappen admite que a sanção da FIA pela infração da Red Bull ao limite orçamental pode prejudicar a equipa nas próximas época, apesar de ter confiança do trabalho desenvolvido em Milton Keynes.

“Vai prejudicar-nos”, disse Verstappen sobre o menos tempo de túnel de vento e simulações CFD como sanção da FIA à Red Bull à publicação alemã Auto Motor und Sport. “Mas estou confiante de que a minha equipa vai acertar e de que teremos um bom início de época. Sabemos por onde começar e no que temos de trabalhar. Se não soubéssemos quais os passos a tomar, seria um problema ainda maior”.

Os responsáveis da Fórmula 1 e da FIA acreditam num pelotão ainda mais competitivo em 2023, em grande parte por causa do regulamento técnico e do limite orçamental, mas também porque Ferrari e Mercedes quererão responder ao domínio em pista da Red Bull em 2022. O bicampeão do Mundo de Fórmula 1 considera que a capacidade dos adversários pressionarem a Red Bull depende de vários fatores. “Os carros ainda são, de certa forma, novos. Há ainda muito potencial de desenvolvimento. Com a Ferrari, é difícil dizer se se desenvolveram mais este ano. Os motores? O que é que ainda há para melhorar? É por isso que é difícil para mim dizer quem será o principal rival”, concluiu o piloto neerlandês.