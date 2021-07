F1, Não há troca de cores: “A Ferrari é vermelha, a Aston Martin é verde” | AutoSport

A Aston Martin está a sofrer com as ‘suas’ cores, já que nas transmissões de TV, os seus carros confundem-se com os Mercedes. Neste contexto, a equipa pondera uma alteração da decoração de modo a distinguir-se mais dos adversários.

Andreas Weissenbacher, CEO da BWT, exortou a equipa a voltar ao cor-de-rosa que se destacava no passado, mas a Aston Martin, já deixou claro que não haverá troca de cores: “A Ferrari é vermelha, a Aston Martin é verde”, disse Otmar Szafnauer, que no entanto reconhece que o aspeto do carro na televisão é um problema: “O verde fica bem, é uma cor deslumbrante ao sol e quando se olha para o carro ao vivo, mas na TV penso que devemos fazer por aparecer melhor, sem perder o verde”, disse. Vamos ver o que sai daqui. A verdade é que não conheço ninguém que não tenha confundido os Aston Martin com os Mercedes.