F1 na Sport TV, Luís Vasconcelos: ‘insight’, entrevistas, entrevistas, features, ‘pit-reporter’… | AutoSport

Luís Vasconcelos foi durante muitos anos, desde o fim dos anos 80, o jornalista do AutoSport, enviado especial à Fórmula 1, num trajeto que se estendeu, com interrupções, até 2016. Agora, com a passagem da F1 para a Sport TV, aquele que é um dos mais antigos jornalistas mundiais a seguir a F1 ‘in loco’ ininterruptamente, há mais de três décadas, vai ser um dos grandes trunfos da Sport TV, no seu projeto F1:

“O meu papel vai ser estar lá, dar o ‘insight’, mostrar o que o ‘feed’ internacional não mostra, falar com os atores principais e secundários, trazer informação e essencialmente mostrar aquilo que não é possível ver na F1TV.

Na 5ª feira, se houver alguma coisa nas equipas, mas sobretudo na sábado e no domingo depois da qualificação e da corrida, entrevistar os primeiros classificados e mais algum que seja possível, e interessante, estar na grelha de partida até 15 minutos antes da corrida começar, fazer antevisões da qualificação e corrida, análise aos treinos livres, algumas features para os programas de 5ª e 6ª Feira, sábado e domingo participar no podcast, ou seja fazer o trabalho de um ‘pit-reporter’, como vamos ter sempre um ‘cameraman’ podemos ter sempre coisas diferenciadas, e foi por isso, por ter tido essa liberdade, de escolher as features”, disse Luís Vasconcelos, que, pelo que conhecemos do seu trabalho, vai ser absolutamente decisivo no bom trabalho que se espera da Sport TV na Fórmula 1.

CLIQUE AQUI para saber mais