F1: Município de Montreal luta pela manutenção do GP do Canadá no calendário

Na semana passada uma rádio de Montreal divulgou que o GP do Canadá iria ser cancelado. Nada oficial foi comunicado, mas a informação também não foi desmentida, e neste momento o GP do Canadá já surge no calendário como ‘TBA’, ou seja, a anunciar…

Como se percebe, estamos muito perto da eliminação definitiva da corrida do calendário, o que a confirmar-se sucede pelo segundo ano consecutivo, e novamente devido à pandemia de Covid-19. Mas a presidente da Câmara Municipal de Montreal, Valerie Plante, não quer ainda confirmar o cancelamento: “Não é a cidade que não quer a corrida, é a saúde pública de Montreal que não pensa ser uma boa ideia”, disse ela ao programa da Rádio-Canadá Le Telejournal.

“Passámos muito tempo ao telefone durante o fim-de-semana com os nossos colegas – pode compreender que estão em jogo grandes somas e acordos contratuais.

“Gostaria de vos dar algumas notícias”, acrescentou Plante, “mas é realmente importante para nós trabalhar com os nossos parceiros para resolver isto, em vez de divulgarmos informações de forma fragmentada. Queremos que o Grande Prémio fique. Este é o nosso desejo”. Também listadas como ‘TBA’ no calendário de 2021 da FIA, neste momento, estão as corridas em Singapura e na Arábia Saudita.

É bem provável que existam mais cancelamentos, mas para já só mesmo o Canadá está na corda bamba…