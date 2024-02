F1, Mulher de Newey ‘força’ Ferrari: “Agora é a tua oportunidade de te arrependeres, Adrian” | AutoSport

O Sport1 relata ainda que a amizade entre Adrian Newey e Christian Horner está quebrada, ficando também por ver que efeito pode ter isso na equipa Red Bull, independentemente do que possa suceder a Horner. Certo é que a 12 dias do arranque dos testes é bom que tudo se resolva no seio da Red Bull porque senão o ambiente vai ser bem complicado, quando tiverem que lidar com os media no Bahrein.

Christian Horner pode ter perdido o apoio pessoal de Adrian Newey e este pode estar a pensar em rumar à Ferrari. Pelo menos a sua mulher, está. Hoje em dia um simples ‘gosto’ não passa despercebido aos utilizadores das redes sociais e viram o que fez Amanda Newey, mulher de Adrian Newey que ‘gostou’ de um post no X/Twitter que ligava o seu marido a uma eventual mudança para a Ferrari: “Agora é a tua oportunidade de te arrependeres, Adrian”, escreveu Amanda Newey no seu comentário.

