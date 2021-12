F1: Mulher de Adrian Newey revelou: “estive perto de perder o amor da minha vida” | AutoSport

Ficou hoje a saber-se que Adrian Newey sofreu um grave acidente quando andava de bicicleta na Croácia, em julho, tendo sido necessário que passasse por diversas operações, devido a várias fraturas cranianas, entre outras lesões.

Newey foi visto em várias corridas na segunda metade do ano, depois de ter conseguido recuperar bem do acidente que sofreu.

Newey celebrou o seu 63º aniversário ontem, 26 de dezembro, e a sua esposa Amanda, realizou um post no Instagram, em que revelou: “em agosto, estive perto de perder o amor da minha vida após o seu acidente de ciclismo. Fracturas múltiplas no crânio, e ter estado presente no GP da Holanda dez dias após a sua craniotomia mostram a sua força e dinamismo. A sua recuperação tem sido nada menos que milagrosa”. Felizmente que Adrian Newey recuperou.