F1: Muitos carros, pouca tinta | AutoSport

Parece que a tendência dos carros com pouca decoração está para durar. Com as equipas a usarem todos os truques para tornarem os carros mais leves, a moda das decorações com muito carbono à mostra está cada vez mais forte.

A McLaren, a Sauber, a Alpine, a Haas e a Williams optaram todas por decorações mais escuras, com a Racing Bulls também a mostrar que irá seguir esse conceito. Já temos, portanto, mais de metade da grelha com carros escuros. Uma tendência que lamentamos, pois ver todos os carros com tons escuros não é algo animador. Fazem falta decorações vivas, que se destaquem. Mas a necessidade de poupar no peso fala mais alto e as equipas optam por decorações mais minimalistas, com a fibra de carbono bem à vista.