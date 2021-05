F1: Mugello e Nurburgring podem estar na calha, mas Domenicali prefere esperar…

Depois da saída do Canadá do calendário da Fórmula 1 e da entrada da Turquia, a recente diretiva da Grã-Bretanha ao colocar a Turquia na lista vermelha de países que obriga a cidadão ingleses a fazer quarentena re regressarem desses países, Stefano Domenicali está a trabalhar para resolver este imbróglio porque a caravana da F1 arrisca-se a ficar seis semanas fora de casa se não for resolvida a questão da Turquia. Domenicali disse à Sky Itália que quer tentar contornar o problema: “Não queremos adiar mais corridas”, disse o italiano. “Mas não sabemos exactamente como isso poderá funcionar neste momento”.

Diz-se que Mugello e Nurburgring são os próximos na fila como anfitriões substitutos, mas Domenicali insistiu: “Não posso confirmar nada. Ainda não há nada.

“Nos próximos dias tentaremos compreender se é possível ter isenções de modo a gerir o calendário como previsto.

“Se este não for o caso, temos opções a discutir com base no nosso desejo de manter o calendário com o mesmo número de corridas, porque não queremos perder o embalo de uma época que está a correr tão bem.

“Já na próxima semana queremos compreender qual será a direção. Existe a vontade de ficar com o número de corridas que temos, mas devemos considerar uma situação que está em constante evolução”, disse.

Neste momento já há diversos elementos de equipa a queixar-se da possibilidade de terem de ficar mês e meio fora de casa. O que é perfeitamente compreensível.