F1: Mudanças regulamentares para 2027 provocam desacordos e podem não avançar

O chefe de equipa da Williams, James Vowles, revelou os detalhes dos desacordos em torno da alteração regulamentar crítica para 2027, que propõe mudar a repartição de potência das unidades motrizes de 50:50 para 60:40 entre o motor de combustão interna e as baterias. A mudança, anunciada no GP de Miami, está agora em risco de colapso após novas negociações.

Para que a alteração seja aprovada, é necessária uma supermaioria no Power Unit Advisory Committee (PUAC), composto pela Audi, Honda, Ferrari, Mercedes HPP e Red Bull Powertrains, mais a FIA e a F1. Quatro dos cinco fabricantes de unidades motrizes, a par da FIA e da F1, têm de estar de acordo, mas a Audi e a Ferrari opõem-se por razões distintas. A Honda mostrou-se aberta ao que for decidido, enquanto a Mercedes HPP e a Red Bull Powertrains são favoráveis à mudança.

A alteração mais eficiente para atingir a repartição 60:40 passaria por aumentar o fluxo de combustível para o motor de combustão interna, o que exigiria reservatórios de combustível maiores e, consequentemente, modificações no chassis. Vowles garantiu, contudo, que a FIA identificou compromissos que permitem acomodar as alterações necessárias no lado eléctrico dentro dos limites em que todos os fabricantes conseguem operar sem impor mudanças de chassis, assegurando que as equipas que pretendam manter o chassis atual em 2027 não serão prejudicadas.

James Vowles, falou sobre o estado das negociações:

“Não, não diria que há frustração — fiquei até mais impressionado por termos conseguido reunir 11 equipas à mesma mesa sem que ninguém se arranhasse durante algum tempo. Todos reconhecemos que ainda não estamos onde queremos em termos de alguns destes regulamentos, e ninguém abandonou a mesa. Parte da discussão é: ‘O que podemos fazer para 2028 e o que ainda podemos fazer para 2027?’, e continuamos a reconhecer que as corridas são, na verdade, bastante boas. Pessoalmente, penso que a corrida do Miami e parte de Xangai foram brilhantes, mas não estamos a fundo na qualificação nem onde precisamos de estar noutros aspetos. Penso que está ligeiramente melhor do que antes e que estamos a avançar na direção certa, mas há ainda mais trabalho a fazer.”

Vowles explicou a base dos desacordos entre os fabricantes e as alterações ao chassis:

“Onde chegámos aos desacordos, muito disso prende-se com o facto de alguns fabricantes de unidades motrizes não conseguirem reagir tão rapidamente como outros, e temos de reconhecer que estas são operações muito dispendiosas e muito difíceis. Estão a encomendar um componente no mundo das unidades motrizes provavelmente com 12 a 18 meses de antecedência, por isso é difícil mudar de direção tão rapidamente, mas continuamos a regressar à mesa. É uma questão de garantir que temos um equilíbrio do que pode ser alcançado por todas as partes. A FIA tem sido muito firme e realizaram-se várias discussões sobre o impacto que isto terá. Claramente, se aumentares o fluxo de combustível, o tamanho do depósito tem de se ajustar também, e, ao mesmo tempo, encontrámos vários compromissos para nos ajudar aí. A segunda área é que são necessárias alterações no que estamos a fazer do lado elétrico, e está dentro do limite em que todos os fabricantes de unidades motrizes conseguem lidar com isso sem uma alteração de chassis. Por isso, haverá equipas a transportar o chassis para o próximo ano e não ficarão prejudicadas.”

Foto: MPSA