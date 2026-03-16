F1: Mudanças no regulamento técnico apenas depois do GP do Japão

As primeiras corridas da temporada de 2026 de Fórmula 1 continuam a gerar opiniões divergentes no paddock quanto ao impacto das novas regulamentações técnicas. Enquanto alguns pilotos criticam fortemente o novo formato competitivo, outros mostram-se mais satisfeitos com o tipo de corridas que a nova geração de carros tem proporcionado. O que parece certo é que não veremos mudanças substanciais no GP do Japão.

As opiniões são diametralmente opostas. Se há pilotos e equipas que vêm este regulamento de forma positivo, enaltecendo as lutas em pista, outros criticam severamente a artificialidade das corridas e o facto de os pilotos estarem agora muito mais longe do limite.

GP do Japão sem mudanças

Apesar das reações divergentes, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) manterá uma reunião com equipas e outros intervenientes para avaliar o impacto das novas regras após o fim-de-semana de corrida em Xangai. Segundo um porta-voz citado pelo Motorsport.com, trata-se de parte de um “diálogo contínuo” com as equipas.

Ainda assim, no paddock começa a formar-se um consenso de que não deve haver uma reação precipitada ao novo regulamento. Várias equipas defendem que a Fórmula 1 precisa de recolher mais dados antes de ponderar alterações significativas.

Uma das razões prende-se com o facto de o comportamento dos carros variar bastante entre circuitos. Em Xangai, vários pilotos consideraram que as dificuldades foram menos evidentes do que na corrida inaugural em Melbourne, devido às características do traçado chinês.

Cancelamentos do Bahrein e Arábia Saudita podem trazer mais vantagens do que desvantagens

Outro fator que pesa na decisão de adiar eventuais mudanças é o calendário da temporada. O cancelamento dos grandes prémios do Bahrein e da Arábia Saudita criou uma pausa maior no campeonato, que poderá ser utilizada para uma avaliação mais aprofundada do novo regulamento.

Assim, Suzuka deverá receber a F1 sem grandes mudanças nos regulamentos. E a pista japonesa será também um grande desafio, pois o seu traçado fluído proporciona menos momentos de recuperação de energia, face a Xangai, aproximando-se do que vimos em Melbourne. As cinco semanas que a F1 vai ter de intervalo são quase uma bênção disfarçada. Permite a equipas mais atrasadas no seu desenvolvimento como Williams, Aston Martin, Cadillac, e até outras que estão agora a meio da tabela trabalharem de forma a reduzir a distância para o topo. Mas também permite à F1 e a FIA analisar com mais cuidado os dados, ouvir as equipas e tomar decisões sem pressão.

Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool