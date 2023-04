F1: Mudanças no formato do fim de corridas Sprint. Baku será primeira amostra | AutoSport

A F1 votou favoravelmente as mudanças no formato das corridas Sprint e iremos ter a primeira amostra no próximo fim de semana, no GP do Azerbaijão, em Baku.

A Comissão para a F1 concordou em alterar o formato do Sprint antes do Grande Prémio do Azerbaijão. A votação teve lugar nesta terça-feira, com os membros da Comissão a darem luz verde por unanimidade às alterações propostas ao Sprint.

O que muda então para o próximo fim de semana?

Na sexta-feira, pouco ou nada muda. Teremos um treino livre de manhã e durante a tarde uma sessão de qualificação, com Q1, Q2 e Q3. A única diferença é que esta qualificação ordenará a grelha de partida para o GP de domingo. No sábado teremos o dia com maiores mudanças. Durante a manhã teremos nova sessão de qualificação, esta mais curta (Q1 – 12 min; Q2 – 10 min; Q3 – 8 min) para ordenar a grelha de partida da corrida Sprint (aproximadamente 100 km) que decorrerá de tarde e que dará, como acontecia antes, um terço dos pontos que são atribuídos num GP (ou seja, oito pontos para o primeiro, sete para o segundo, seis para o terceiro, continuando até ao oitavo lugar, o último pontuável na sprint). Num domingo, teremos o Grande Prémio, como habitualmente.

Outros pormenores para o fim de semana.

Para o fim-de-semana de Sprint em Baku, a alocação de pneus para piso seco será 2x duros, 4x médios, 6x macios. Na qualificação para a corrida Sprint, na Q1 apenas serão usados pneus médios e na Q2, sendo que na Q3 poderão ser usados apenas macios.

As penalizações serão aplicadas da seguinte forma:

Uma penalização imposta no TL1 ou na Qualificação será aplicada à Corrida.

Uma penalização imposta na Qualificação Sprint (Shootout) será aplicada na corrida Sprint.

Uma penalização ocorrida na Sprint será aplicada à Corrida.

Uma infração ao parc fermé resultará numa largada das boxes na Sprint e na Corrida.

As penalizações das unidades motrizes só se aplicam à Corrida (exceto se forem também uma violação do parque fechado).

Teremos Corridas Sprint no Azerbaijão, na Áustria, Bélgica, Catar, Austin e São Paulo.