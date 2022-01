F1: Mudanças no Circuito de Jidá | AutoSport

O circuito de Jidá será alvo de mudanças. Serão necessários alguns ajustes para melhorar a visibilidade dos pilotos nas curvas e evitar choques em cadeia.

Foi uma das críticas feitas na primeira corrida na pista da Arábia Saudita. As curvas cegas e a alta velocidade do circuito eram ingredientes para acidentes aparatosos, como acabou por acontecer. Com tempo para resolver a questão, os responsáveis do traçado vão tratar de fazer algumas melhorias:

“Em primeiro lugar, vai haver uma ou duas ligeiras alterações na pista”, disse o chefe executivo da Saudi Motorsport Company, Martin Whitaker, num comunicado. “Estes ajustes estão diretamente relacionados com uma linha de visão dos pilotos a partir do cockpit. É um trabalho mínimo, mas vai ajudar a melhorar a visibilidade para a frente em alguns cantos. O período de tempo entre as duas corridas permitiu-nos refletir sobre alguns aspetos que funcionaram e não funcionaram”, disse Whitaker, acrescentando que algumas barreiras à volta da pista também seriam modificadas para acomodar as trajetórias que os pilotos estavam a percorrer em certas curvas. “E temos estado a tentar melhorar em algumas áreas para o nosso segundo evento”.