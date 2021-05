F1, Mudanças no carro de Fernando Alonso para o GP de França | AutoSport

Foi um fim de semana claramente negativo para Fernando Alonso, longe dos pontos e do ritmo que certamente desejava. A Alpine irá mudar a direção do carro do espanhol, para o ajudar a adaptar-se melhor. Mas terá de esperar pelo menos até ao GP de França:

“Baku não seria uma boa altura para isso, num circuito citadino”, disse ele. “As primeiras seis corridas têm sido um desafio difícil, mas espero que a partir de França comece um novo campeonato para mim. Espero ter algo com a direção que me permita sentir o equilíbrio do carro um pouco melhor e ter um melhor feedback do que sinto agora”, acrescentou Alonso.

“Esperávamos mais do Mónaco mas penso que os pneus foram o principal problema para nós”, disse Alonso. “Não sei quantas corridas como o Mónaco teremos este ano, mas estivemos melhor em Portugal e Barcelona, por isso espero que voltemos a esse tipo de desempenho nas próximas corridas”, acrescentou o espanhol.