F1: Mudanças no calendário não afetam GP da Holanda

O promotor do Grande Prémio da Holanda, Jan Lammers, diz que as recentes mudanças no calendário da Fórmula 1 não vão influenciar a corrida em Zandvoort.

De momento, o Grande Prémio da Austrália já foi adiado, esperando-se correr em Melbourne de 19 a 21 de novembro. Assim, o Grande Prémio do Bahrein abre as hostes do campeonato do mundo, de 26 a 28 de março.

O circuito de Imola também foi acrescentado ao calendário, como segunda ronda de 2021, com o Grande Prémio de Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve, também a ser considerado para entrar no calendário deste ano.

Mónaco, Azerbeijão e Canadá também têm sido reportados como cancelados, mas ainda não há nada confirmado. Mesmo assim, o Grande Prémio da Holanda, marcado para 5 de setembro, deve continuar a figurar no calendário.

À nos.nl, Lammers afirmou que “o ajuste no calendário não traz consequências para Zandvoort. Estamos contentes com o nosso lugar no calendário e 5 de setembro parece uma data segura. Se fosse em maio, aí talvez seria diferente”.