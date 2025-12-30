F1: Mudanças nas regras das bandeiras vermelhas

A FIA introduziu uma alteração à regulamentação para evitar repetições da confusão que atrasou a qualificação do Grande Prémio da Emilia-Romagna em mais de 25 minutos, ocorrida em Imola. A alteração ao Código Desportivo Internacional clarifica o impacto de uma bandeira vermelha sobre a validade das voltas completas durante as sessões de qualificação e corrida.

O incidente que motivou a mudança envolveu Oliver Bearman, da Haas, cuja volta final na Q1 foi eliminada após a FIA determinar que ele completou a volta depois do acidente de Franco Colapinto e das bandeiras vermelhas terem sido mostradas. Embora as imagens do carro de Bearman indicassem que o piloto não vira os sinais visuais até após cruzar a linha de cronometragem, a FIA confirmou posteriormente que o primeiro sinal de bandeira vermelha foi exibido três segundos antes de Bearman terminar a sua volta. A decisão de eliminar o tempo deixou Bearman fora de Q2, provocando protestos da equipa e atrasos significativos no calendário da sessão.

A alteração adicionada ao Código Desportivo Internacional estabelece que nenhuma volta será considerada válida se completada após a exibição da bandeira vermelha. Na nova regulamentação, lê-se: “Quando um automóvel cruza a linha de meta para completar uma volta após exibição de bandeira vermelha: (a) esse tempo de volta não será considerado válido; (b) o momento de primeira exibição será determinado pelo sistema oficial de cronometragem ou, quando este não está disponível ou sincronizado, confirmado conjuntamente pelo diretor de corrida, diretor de prova e cronometrista-chefe; (c) se um tempo de volta for registado após a primeira exibição da bandeira vermelha, os comissários devem eliminar esse tempo.”