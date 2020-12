F1: Mudanças nas redes sociais de Valtteri Bottas e George Russell aumentam especulação

O mundo vive ao ritmo das redes sociais e as notícias no desporto motorizado também, como é o caso do rumor da troca de Valtteri Bottas por George Russell.

O jornalista irlandês Thomas Maher reparou que Valtteri Bottas tinha retirado da sua descrição na bio todas as referências à Mercedes, e que uma mudança semelhante tinha acontecido na conta de George Russell, que ficou sem referências à Williams.

Não podemos afirmar com certeza se essa mudança de facto aconteceu, a única coisa que temos a certeza é que à hora em que este texto é redigido, as contas de Facebook e Twitter de Bottas mantêm na sua descrição o vinculo à Mercedes e no caso de Russell apenas a conta de Facebook mantém na descrição o vinculo à Williams.

Não nos parece que seja motivo para aumentar a especulação em torno na possível troca de pilotos. A Mercedes renovou contrato há relativamente pouco tempo com Bottas e puxar-lhe o tapete desta forma seria algo injusto para um piloto que desempenhou na perfeição o papel de team player, nem vai de acordo aos princípios defendidos por Toto Wolff. Bottas deverá ser piloto Mercedes em 2021 e terá mais uma época para apagar as dúvidas que possam existir na mente dos responsáveis dos flechas de prata. Ver Russell assumir o lugar de Bottas na próxima época seria uma lembrança ainda mais vincada de como este 2020 tem sido um ano louco. Mas a lógica afasta para já esse cenário.