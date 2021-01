F1: Mudanças na estrutura da Alpine com uma cara do MotoGP

A Alpine, nome da equipa que até agora era Renault, está a operar (mais uma) mudança na liderança da equipa. A saída de

A Alpine, nome da equipa que até agora era Renault, está a operar (mais uma) mudança na liderança da equipa. A saída de Jérôme Stoll com presidente da estrutura está a levar a algumas alterações.

Marcin Budkowski, que vinha a ser o director executivo da equipa de F1 desde que veio da FIA em 2018, foi nomeado director da nova empresa. O papel da Abiteboul está prestes também a mudar como parte da nova estrutura.

Além disso, Davide Brivio vai deixar a Suzuki, campeã do MotoGP, para assumir um papel de CEO da Alpine. Brivio passou os últimos oito anos como chefe de equipa na Suzuki, guiando-a ao seu primeiro título em 20 anos na época passada, quando Joan Mir conquistou o título de piloto e a equipa Ecstar o título por equipas. Brivio trabalhou anteriormente com a Yamaha durante 20 anos, incluindo nove como chefe de equipa de 2001 a 2010, período durante o qual foi fundamental no recrutamento de Valentino Rossi no final de 2003, após o qual o seu compatriota conquistou quatro títulos em sete anos.

Brivio descreveu a sua mudança como “uma decisão difícil”, acabando por decidir tomar “um novo desafio e uma nova oportunidade profissional”, acrescentando: “A parte mais difícil será deixar este fabuloso grupo de pessoas, com quem comecei este projeto quando a Suzuki voltou a participar no campeonato. E é difícil dizer adeus também a todas as pessoas que chegaram ao longo dos anos para criar esta grande equipa”.

“Sinto-me triste deste ponto de vista, mas ao mesmo tempo, sinto muita motivação para este novo desafio, que foi a chave quando tive de decidir entre renovar o meu contrato com a Suzuki ou iniciar uma experiência completamente nova. Conseguir um título de MotoGP é algo que permanecerá nos livros de história da Suzuki e que terá sempre um lugar especial nas minhas memórias de vida.”