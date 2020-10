F1: Mudanças na atribuição das Super Licenças

Para ajudar os pilotos jovens que queiram dar o salto para a F1, a FIA vai fazer mudanças na atribuição das Super Licenças.

A Super Licença permite ao seu titular competir no Campeonato de Fórmula Um. Existem vários requisitos na sua atribuição tais como: idade mínima de 18 anos, licença de competição internacional de grau A, aprovação num teste teórico da FIA sobre o conhecimento dos códigos e regulamentos desportivos da F1 e carta de condução válida no país de origem do piloto.

O requisito mais difícil de obter são os famosos pontos. Os jovens pilotos vão marcando pontos pelas competições de iniciação por onde vão passando, com os pontos a serem atribuídos de acordo com a relevância dada pela FIA às competições e ao sucesso que o piloto atinge nessas categorias. Até agora os pilotos estavam obrigados a fazer 40 pontos para poderem ter acesso à F1 num periodo de três anos, mas por causa da Pandemia de Covid-19, a FIA vai agilizar o processo. Eis as mudanças propostas:

“No seguimento da atual situação global, a janela em que os pilotos terão permissão para marcar pontos de Super Licença foi ampliada de três para quatro anos. Será considerado o maior número de pontos acumulados em quaisquer três anos de um período de quatro anos, que inclui 2020.

Os pilotos que não obtiverem os 40 pontos da Super Licença exigidos devido a circunstâncias fora de seu controlo ou motivos de força maior, terão a oportunidade de ver o seu caso ser considerado pela FIA.

Os pilotos devem ter pontuado no mínimo 30 pontos e consistentemente demonstrado excelente habilidade de condução em monolugares para poderem candidatar-se sob este novo regulamento.”