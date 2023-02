F1: Mudanças em certas zonas DRS e nas regras das comunicações de rádio | AutoSport

O objetivo da F1 sempre foi eliminar o DRS, que por vezes torna as provas algo artificiais, com ultrapassagens mais facilitadas do que o desejável. Mas, para já, o DRS mantém-se, mas certas zonas DRS vão ser modificadas.

Apesar de ainda não se saber que tipo de modificações serão feitas, sabe-se que Bahrein, Jidá, Melbourne, Baku e Miami verão mudanças nas suas zonas DRS. Melbourne poderá ter mudanças com a implementação de uma quarta zona DRS.

Também a regra que limita a informação que pode ser dada aos pilotos pelo rádio irá ser mudada com a regra a ser menos restrita, permitindo um pouco mais de informação aos pilotos.

Quanto às Corridas Sprint, haverá também mudança no parque fechado, e as equipas terão mais liberdade para mudar peças que podem ser frequentemente danificadas.

Outras alterações dão conta da implementação de um encerramento de inverno, tal como acontece no verão, para obrigar as equipas a pararem na época natalícia e darem o devido descanso ao seu staff. O valor atribuído a cada equipa por corrida acima das 21 acordadas passou de 1,2 milhões de dólares para 1,8 milhões.

Novidades nos pneus

A Pirelli fez um novo pneu “mais performante” para pista molhada que estará disponível a partir do Grande Prémio Emilia Romagna de 2023. O pneu não requer a utilização de mantas de aquecimento – e a alteração da especificação do pneu foi aprovada pela Comissão F1. Os trabalhos sobre o pacote aerodinâmico com tempo de chuva, anunciado no ano passado, continuam, com equipas capazes de trabalhar no pacote fora dos seus limites de Restrição de Testes Aerodinâmicos (ATR) e fora do limite de custos. Os testes para o novo kit de testes aerodinâmicos, que está a ser construído para limitar a pulverização de água, deverão ter lugar em Q2 ou Q3 de 2023.