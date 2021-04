F1: Mudanças em Albert Park cortam cinco segundos por volta

O circuito de Albert Park está a ser alvo de uma remodelação e uma das alterações previstas irá retirar à volta de cinco segundos por volta ao traçado australiano.

Uma das alterações mais profundas ao traçado está a ser feita na zona da curva 9, tornando essa zona mais fluída e mais rápida, Estas alterações foram pensadas para melhorar as corridas e proporcionar mais oportunidades de ultrapassagem.

“Penso que estas mudanças estão na direção do que queremos”, disse Daniel Ricciardo. “Melhores corridas, mais batalhas – as mudanças vão levar-nos para isso”.

“Com estes carros as alterações deverão ajudar muito, mas a partir de 2022, se acontecer tudo o que foi prometido, com a possibilidade de seguir o carro da frente sem o problema do ar sujo, então vir a um circuito como o Albert Park com estas alterações deverá fazer um espetáculo espantoso.”

“Vejo todas estas mudanças como benéficas para a corrida e podemos divertir-nos um pouco nas travagens. Vai tornar as corridas mais próximas, estou bastante confiante nisso”.

