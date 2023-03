F1: Mudança nos regulamentos afetou o projeto do MCL60 da McLaren | AutoSport

A McLaren começou mal a época e aguarda pela chegada da nova versão do MCL60, com a qual espera dar um passo competitivo significativo. James Key, diretor técnico da equipa, explicou o motivo do começo menos forte da equipa.

Já no lançamento da época, Andrea Stella afirmou que a equipa encontrou desafios no meio do projeto para o novo MCL60 e que foi necessário seguir outro caminho. Esse caminho, que agora está a ser explorado, começou a ser percorrido tarde e, como tal, apenas dará frutos nas próximas corridas. Key explicou o que motivou a mudança: a alteração dos regulamentos que obrigou as equipas a levantar as extremidades do fundo dos carros em 15 mm.

“Isto aconteceu quando levantamos as extremidades do fundo em 15mm”, disse Key. “Todos concordámos com isso como proteção contra o porpoising, o que foi muito sensato, naquela altura do ano passado, que ainda era uma questão bastante importante. Começou a melhorar para todos durante o ano. Isso parece muito pequeno, mas estes fundos são enormes e incrivelmente sensíveis. Vejam quanta força negativa geram. Por isso, quando o fizemos no nosso carro, na realidade deu-nos uma perda muito maior do que o previsto. Parece ter afetado equipas diferentes de formas diferentes.

Se olharmos para o ano passado, havia dois campos que começam a desenvolver-se. Um em que estávamos e outro em que provavelmente a maioria das equipas estava”, explicou ele. “E quando subimos as extremidades [15mm], foi uma grande pancada para nós. E depois tentando recuperar com o que sabíamos na altura, isto em setembro, pensávamos que não estava a funcionar e tivemos de mudar completamente de direção com as geometrias das extremidades do fundo. Portanto, penso que o timing do regulamento, o facto de termos sofrido um golpe particularmente grande, significou que tivemos de mudar de direção bastante tarde”.

“Isso levou a uma abordagem completamente renovada daquela área do carro. Demora algum tempo a desenvolver estas coisas. Tentámos ter tudo pronto para a primeira corrida, mas não estava suficientemente maduro. Teria tido um desempenho um pouco melhor. Mas com estes fundos, é preciso manter estabilidade, boa correlação e tudo o resto para garantir que vai funcionar, e foi um pouco arriscado para a primeira corrida”.

Key lamenta a mudança tardia e acredita que esta nova via poderá trazer mais benefícios à equipa, mas este atraso é, obviamente, frustrante. A equipa trabalha contra o relógio para fazer as mudanças e implementar a nova filosofia de fundo para conseguir melhorar, o que tem de fazer o quanto antes.