F1: Mudança na regra dos pneus? | AutoSport

Surgiu um rumor na internet que aponta para o fim da regra que obriga os pilotos a usarem no arranque das corridas os pneus com que fizeram a melhor volta na Q2. O que o leitor acha desta possibilidade?

A discussão surgiu na internet, com os mais atentos a irem ver o regulamento da F1 para 2022 e a notar que a regra que obriga o uso dos pneus da Q2 foi rasurada, o que pode sugerir que a regra poderá ser eliminada na próxima época.

A FIA já tentou retirar esta regra em 2020, mas a proposta não teve a luz verde de todas as equipas, pelo que foi mantida até agora. Este tema parece estar agora a ganhar novamente impulso, sendo uma regra que nunca foi vista de forma positiva pela maioria dos fãs, limitando as opções estratégicas para as equipas do top 10, o que não tem contribuído de forma clara para nos dar melhores corridas.

Realçamos que se trata apenas de um rumor, com tudo o que isso implica, mas que talvez deva ser discutido e por isso propomos uma votação para entender se os leitores veem com bons olhos a possibilidade da remoção desta regra, com a caixa de comentários a ser obviamente o local ideal para mostrar a sua perspetiva.

Link do regulamento AQUI. Na pagina 41 pode ver a secção que está a provocar a discussão.

