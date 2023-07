F1: Mudança na organização da Alpine “não deverá ter qualquer impacto” na equipa | AutoSport

Otmar Szafnauer reagiu publicamente pela primeira vez à alteração interna na Alpine, começando pela troca de Laurent Rossi por Philippe Krief na função de CEO até à criação da nova posição ocupada por Bruno Famin como vice-presidente da marca para o automobilismo. O chefe de equipa de Fórmula 1 explicou que todas as mudanças não deverão colocar em causa o trabalho por si já começado.

“Sobre a minha gestão, não deverá ter qualquer impacto”, disse Szafnauer à imprensa em Budapeste. “Estou no cargo há cerca de um ano e meio e os planos que já pus em prática, vamos continuar a desenvolver as infra-estruturas que iniciámos, vamos continuar a fazer algumas das contratações que procuramos para alguns indivíduos com ideias semelhantes, e isso continua a acontecer”.

Um pouco depois, à F1.com, o responsável pela equipa de Fórmula 1 esclareceu que “as mudanças organizacionais são, principalmente, nas unidades de negócio, com um CEO novo para a Alpine, focando-se em levar a marca para o nível seguinte. O Laurent [Rossi] começou esta marca e fez um excelente trabalho, mostrando um compromisso forte com a empresa e agora o novo CEO vai levá-la a um novo patamar, enquanto ele [Rossi] passa a trabalhar em projetos especiais”. Otmar Szafnauer realçou ainda que “temos um novo vice-presidente para o automobilismo, a quem a equipa de Fórmula 1 vai passar a reportar”.

Sobre os novos componentes trazidos pela sua equipa para o Grande Prémio da Hungria, Szafnauer esclareceu que “estamos a correr com uma nova asa dianteira e ao mesmo tempo um novo fundo. Infelizmente, por causa das condições meteorológicas ainda não sabemos qual o seu desempenho, espero que o segundo treino ou o terceiro sejam realizados com piso seco para ficarmos a saber mais sobre os novos componentes”, disse.