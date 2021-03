F1: Mudança de Túnel de vento trouxe mais desafios para a Alpha Tauri

As mudanças no regulamento exigiram trabalho extra às equipas. O corte de 10% de downforce levou a que os engenheiros tivessem de encontrar soluções para compensar esse corte. Mas para a Alpha Tauri houve mais desafios.

A equipa mudou de túnel de vento e deixou de usar as suas instalações em Bicester, que apenas permitia modelos com 50% do tamanho real, passando para as instalações da Red Bull que permitem o uso de modelos com 60% do tamanho real, o que permite mais rigor nas análises.

“Em termos de mudança de regulamentos , aconteceu o que foi anunciado”, disse o diretor técnico da AlphaTauri Jody Egginton ao RaceFans.net. ” Acreditamos ter feito um bom trabalho de recuperação, obviamente semelhante ao da maioria das equipas. Estamos a tentar correlacionar os resultados do nosso túnel de vento com os resultados do CFD no bom caminho.”

“Também mudámos o túnel de vento durante o Inverno, pelo que para nós é mais uma variável, razão pela qual é provavelmente um pouco mais de trabalho de casa a fazer para compreender exatamente onde estamos agora. O nosso carro foi desenvolvido no nosso túnel de vento de Bicester e agora mudámos para o túnel de vento de Bedford (Red Bull). Estaremos a desenvolver o carro no novo túnel.

“Dizemos que recuperamos a maior parte, mas é muito mais complexo do que isso. Há uma série de métricas que definem a quantidade de recuperação em todas as velocidades. Eu sei o que o CFD nos diz, sei o que o meu túnel de vento nos diz. Acho que já recuperamos a maior parte.”

“Mas, além disso, haverá trabalho a fazer sobre sensibilidades específicas e recuperação de algumas características particulares do carro que tenham sido potencialmente danificadas.”

“Não é apenas o caso de desenvolver peças que os regulamentos forçaram a desenvolver. Todo o carro tem de se desenvolver em reação às mudanças nas peças que foram alteradas.”

“Temos um novo nariz, uma nova suspensão dianteira e uma nova asa dianteira, por isso temos de navegar à volta disso e ver se isso nos proporcionou todos os benefícios que previmos. Resumindo, neste momento, comprometo-me a dizer que recuperamos a maior parte, mas temos de analisar melhor para ver exatamente onde estamos”.