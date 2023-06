F1: Mudança de regras na corrida Sprint | AutoSport

A FIA mudou as regras da corrida sprint para evitar que algumas equipas tentem truques na escolha de pneus e que não surjam carros com pneus intermédios em pista, como esteve perto de acontecer no GP do Azerbaijão.

Lembra-se da possibilidade da McLaren ir de pneus intermédios para a qualificação da corrida Sprint em Baku? Lando Norris precisou de usar os pneus macios todos da sua alocação na qualificação de sexta,em Baku, pelo que ficou sem pneus macios novos para usar na SQ3 (qualificação para a corrida sprint). A regra, como estava escrita anteriormente, abria a possibilidade das equipas usarem pneus intermédios na SQ3, o que permitia às equipas usarem todos os pneus macios para a qualificação de sexta, o que aconteceu com a McLaren, que usou um conjunto de pneus macios extra na qualificação, ficando sem macios para a qualificação Sprint.

A McLaren, ciente disso, arriscou e Norris conseguiu o sétimo na qualificação de sexta e ficou à espera do que a última sessão da SQ3 podia dar. Em condições normais, como aconteceu, Norris estava condenado a ficar em décimo. Mas se alguém tivesse tido um acidente ou um problema técnico, a McLaren poderia ter aproveitado e saído… com pneus intermédios. Os regulamentos dizem que os pilotos não podem usar os intermédios ou os pneus de chuva com pista seca nos treinos, mas não dizem nada na qualificação. Assim, a McLaren ficou à espera de um evento que pudesse promover Lando Norris na tabela final. Fazendo um tempo com pneus intermédios poderia aproveitar e ganhar posições, no caso de outros não poderem fazer qualquer tempo. O mesmo podia ter acontecido se Yuki Tsunoda passasse à SQ3. Como ambos não tinham macios novos, poderíamos ter visto uma luta com intermédios, em piso seco. Tal não aconteceu e a regra foi revista.

Numa nota às equipas publicada antes do GP da Áustria deste fim de semana, o diretor de corridas da FIA, Niels Wittich, escreveu:

“Para evitar a reconhecida consequência não intencional de, em certas situações, em provas de sprint, se tornar atrativo utilizar pneus intermédios em pista seca, é feita a seguinte alteração ao artigo 30.5.h do regulamento desportivo da Fórmula 1.

Foi feita uma consulta ao detentor dos direitos comerciais, aos comissários de pista e às equipas. O acordo da FIA, do detentor dos direitos comerciais e de nove concorrentes foi obtido de acordo com o Artigo 1.4. Consequentemente, a minha decisão é que o artigo 30.5 h) iv) seja modificado e passe a ter a seguinte redação – Artigo 30.5h iv redação revista:

No período SQ3 da corrida de sprint, pode ser utilizado até um jogo de pneus para tempo seco, que deve ser apenas um jogo com a especificação macia.”