F1: Mudança de motores da Alpine não foi decidida por Flavio Briatore

Flavio Briatore, conselheiro especial da Alpine, rejeitou a especulação de que a equipa está à venda, afirmando que o presidente da Renault, Luca de Meo, não tem qualquer intenção de a vender.

Briatore enfatizou que a Alpine está focada em melhorar o desempenho, tornando-se potencialmente uma equipa cliente a partir de 2026, com conversações mantidas com a Mercedes.

“Não, não há nada à venda”, disse Briatore, citado pela RACER. “Se houver alguma oportunidade, compraríamos outra equipa de Fórmula 1! Algumas coisas são muito claras. Luca de Meo não quer vender a equipa. Questão encerrada”

Briatore esclareceu que a decisão de encerrar o departamento de unidades de potência da Renault na F1 foi tomada antes do seu regresso à equipa e apoia a estratégia de se concentrar na competitividade, usando exemplos como o sucesso da McLaren como equipa cliente.

“Vejam a McLaren, a McLaren não está a fazer tudo. Se queremos ganhar, precisamos do melhor de tudo o que é possível. Por isso, o meu trabalho é realmente colocar a equipa em condições de vencer. Fazer tudo o que for possível para garantir que todas as partes importantes sejam competitivas. As coisas com o motor já foram decididas pela direção da Renault e para mim está tudo bem. O nosso presidente decidiu. Isto já tinha sido decidido antes de eu chegar à equipa. Não sou o mau da fita a toda a hora! Continuo a ser, mas não nisso! Tudo o resto, podem culpar-me, mas não este! Esta é a decisão do presidente do Grupo Renault, lemos no jornal como vocês. E eu não tenho nada a dizer sobre isso.”