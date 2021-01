F1: MTC da McLaren abre centro de vacinação

A McLaren, uma das equipas que mais sofreu com a COVID-19, vai ajudar na luta contra a pandemia e vai transformar parte do McLaren Technology Centre em zona de vacinação.

A Autobahn informa que a McLaren criou uma zona em grande parte do seu enorme complexo para administrar as vacinas. Isto não os ajuda a ultrapassar os seus problemas financeiros, mas ajuda com a situação na sua área num momento em que toda a ajuda é pouca.