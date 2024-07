F1: movimentações do mercado de pilotos antes das ‘férias’?

O lugar de Sergio Péerez está em em risco e isso é um potencial agente de mudanças no mercado de pilotos durante a silly season da F1. Com as indecisões na grelha as movimentações de pilotos ganham força antes da pausa de verão. Carlos Sainz é o piloto no centro das atenções sendo que as discussões intensificam-se com possível interesse da Mmercedes

Se Sergio Perez continuar a ter dificuldades, poderá tornar-se um fator de potencial movimento no mercado de pilotos durante as férias de verão, apesar de ter assinado um novo contrato no início desta época.

No entanto, há vagas conhecidas que ainda precisam de ser preenchidas para 2025, incluindo na Mercedes, RB, Haas, Alpine, Sauber e Williams. Com um lugar disponível em cada uma dessas equipas, estamos a entrar em duas semanas em que muitas vezes se realizam várias reuniões e os acordos podem ser acordados ou finalizados.

Depois do início invulgarmente precoce da silly season deste ano, o período antes da pausa de verão é frequentemente o momento em que se verificam mais movimentações, uma vez que muitas equipas e pilotos querem ir para a paragem com clareza sobre os seus planos para o ano seguinte.

Carlos Sainz continua a ser o centro de muitas discussões – uma situação que parece ter sido alargada por Toto Wolff ter sugerido que ainda poderia ter interesse nele na Mercedes – mas nomes como Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu e Logan Sargeant ainda não descobriram (ou anunciaram) o que os seus respetivos futuros reservam.

MPSA/Phillippe Nanchino