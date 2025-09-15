F1: Motul torna-se parceira oficial da McLaren
A McLaren anunciou uma nova parceria com a Motul, que se torna fornecedora oficial da equipa de Fórmula 1 a partir da próxima temporada. A Motul, especialista em lubrificantes de alta performance, fornecerá os fluidos de transmissão para a equipa de Woking.
A Motul é uma empresa francesa, fundada em 1853, especializada na produção e distribuição de lubrificantes de alta performance global. A marca destaca-se pela sua inovação, tendo sido pioneira com o lançamento do primeiro lubrificante 100% sintético, o Motul 300V, em 1971.
Com uma forte ligação ao desporto motorizado, a Motul é parceira de eventos como o Dakar, as 24 Horas de Le Mans e o MotoGP, fornecendo produtos para equipas e fabricantes que exigem durabilidade e performance em condições extremas. A empresa produz lubrificantes para veículos de duas e quatro rodas, veículos pesados e aplicações industriais. A sua reputação de qualidade e inovação contínua solidificou-a como um nome de referência no setor.
Esta parceria surge num momento em que a McLaren se prepara para uma nova era de regulamentos em 2026. Para a Motul, esta colaboração representa um regresso à Fórmula 1, onde a marca já tem uma história de sucesso. Ambas as empresas destacam o foco conjunto em performance e inovação.
“Estamos muito satisfeitos em dar as boas-vindas à Motul à equipa McLaren de Fórmula 1”, afirmou Nick Martin, co-diretor comercial da McLaren. “A Motul tem um histórico de inovação e excelência técnica, atributos que refletem fielmente o nosso próprio legado. Estamos ansiosos por trabalhar juntos nesta parceria emocionante.”
Andreea Culcea, diretora de marca e comunicações da Motul, acrescentou: “Esta parceria com a McLaren marca o regresso da Motul à Fórmula 1, uma disciplina onde escrevemos alguns dos momentos mais emocionantes da nossa história. Esta é uma grande oportunidade para combinar a experiência de ambas as empresas na busca pelo desempenho e pela inovação. Estamos particularmente orgulhosos de que os nossos lubrificantes contribuam para o desempenho excecional de uma das equipas de corrida mais prestigiadas do mundo.”
