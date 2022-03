F1: Motores Mercedes são motivo de preocupação? | AutoSport

É muito cedo para começar a tentar entender as tendências deste ano e a regra de esperar quatro corridas e ver os dados, que normalmente se usa na F1, pode ser melhor conselheira, mas não deixa de ser algo a ter em conta. Os carros com motor Mercedes tiveram dificuldades no último fim de semana. McLaren, Williams e Aston Martin tiveram uma corrida para esquecer. Já a Mercedes conseguiu um lugar no pódio, o que pode indicar que o problema pode não ser do motor. No entanto, se olharmos para as velocidades de ponta, vemos que os carros com unidades Mercedes ficaram no fundo da tabela. Apenas Alex Albon chegou aos 316.7km/h (melhor piloto com motor Mercedes) contra os 323.2 Km/h de Sergio Pérez na qualificação.

Nesta complexa equação, não podemos esquecer que a McLaren enfrenta problemas com o seu novo monolugar. Do Aston Martin ouvimos logo por altura da sua apresentação que a equipa não estava completamente satisfeita e que pensava em introduzir uma nova versão a meio da época e a Williams já mostrou que não deu um salto qualitativo e que se mantém ainda pouco competitiva. Assim, há problemas de base nas três equipas fornecidas pela Mercedes que têm de ser resolvidos antes de se olhar para o motor. Mesmo a Mercedes justificou a fraca velocidade de ponta com um nível demasiado alto de arrasto provocado pela asa traseira, isto por não ter tido tempo de produzir novas partes de menor arrasto. Toto Wolff afirmou que os motores estão neste momento equiparados, admitindo que a Ferrari deu um grande passo (conseguiu colocar-se na primeira metade da tabela das velocidades de ponta, mesmo usando uma configuração de maior apoio aerodinâmico).

É demasiado cedo para tirar conclusões, mas parece claro que a vantagem que a Mercedes tinha em relação às unidades motrizes se esfumou. Mas para entender se a Mercedes caiu no ranking dos motores mais potentes, teremos de esperar mais uma corridas. Se for o caso, vem numa péssima altura, pois o congelamento dos motores por quatro anos, pode dar dores de cabeça aos engenheiros da HPP em Brixworth.