F1: Motor é ponto fraco da Alfa Romeo? | AutoSport

A Alfa Romeo ocupa neste momento o oitavo posto do Campeonato do Mundo de Construtores, à “boleia” do único ponto conquistado este ano, precisamente por Antonio Giovinazzi nas ruas do Mónaco. Mas em termos de velocidade de ponta média o C41 é apenas o 9º carro mais rápido, atrás da Williams. É a unidade motriz da Ferrari o ponto fraco do Alfa Romeo C41?

Antonio Giovinazzi conquistou o primeiro ponto da equipa este ano e na opinião do engenheiro Xevi Pujolar está um piloto “mais robusto”, tendo batido Kimi Raikkonen em todas as qualificações, com a exceção de Imola. As prestações do italiano têm chamado à atenção e comparadamente com o seu colega de equipa, não é que Kimi esteja mais fraco, Giovinazzi é parece mais forte.

Mesmo tendo um carro com défice de potência, os pilotos da Alfa Romeo conseguiram bater-se com os pilotos da Alpine e da Aston Martin em algumas corridas. Aliás, Pujolar afirmou depois da corrida do Mónaco, que em 2020 o carro conseguia fazer excelentes qualificações, mas faltava ritmo de corrida. Este ano não é assim. Perderam um pouco no ritmo de qualificação, mas o ritmo de corrida melhorou bastante e por isso, conseguem lutar por posições durante a corrida.

Em relação às equipas adversárias diretas, neste caso a Haas e a Williams, a primeira não tem carro para lutar por posições, excetuando a luta entre Mick Schumacher e Nicholas Latifi em Portugal. Quanto à Williams, tem vindo a apresentar um fortíssimo ritmo de qualificação, mas durante a corrida o ritmo é mais baixo. O Williams parece um carro mais errático e muito sensível ao vento, como vimos em Portimão. Esta falta de ritmo de corrida, coloca a Williams atrás da Alfa Romeo, sendo batida em todas as corridas deste ano, infelizmente para a Alfa Romeo, fora dos pontos.

Embora a Ferrari tenha feito melhorias na sua unidade motriz em relação a 2020, em circuitos onde se pede mais potência o motor tem dificuldades em dar conta do recado. Como vimos no Mónaco, Alfa Romeo e Ferrari tiveram os seus melhores resultados (e possivelmente, seria melhor se Charles Leclerc tivesse corrido), demonstrando que num circuito pouco exigente com a unidade motriz italiana, tanto a equipa de fábrica e a equipa cliente conseguem bons desempenhos.

Tal não deverá acontecer em Baku. Mesmo com uma parte do circuito muito sinuosa, a longa reta e as curvas rápidas deverão fazer moça às duas equipas, faltando apenas perceber como a utilização da asa flexível (que tanto tem dado que falar) afetará as prestações.

Ainda assim, conseguirá a Alfa Romeo melhor resultado que a Williams?