F1: Motor de carro de Leclerc tem de ser substituído | AutoSport

Depois do acidente da primeira curva na primeira volta do GP da Hungria, a unidade motriz do monolugar de Charles Leclerc tem de ser substituída e com a introdução de uma atualização das unidades da Ferrari depois de Monza, é mais que expectável uma penalização ao monegasco. Falta saber que pista vai escolher a Ferrari para cumprir essa penalização.

Carlos Sainz não precisa de alterações na unidade motriz e por isso, com a possível troca para a unidade atualizada, faz com que ainda esteja dentro do limite regulamentar. Até 3 motores por ano podem ser utilizados, sem lugar a penalizações.