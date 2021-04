F1: Morte do pai moldou Toto Wolff

Numa recente entrevista à The Race, Toto Wolff mostrou um pouco mais do seu lado pessoal e do que o leva a ser como é. O austríaco é um acérrimo defensor do grupo que lidera, uma caraterística que vem da experiência pessoal.

Wolff viu o seu pai morrer, isto quando ainda era um adolescente, perdendo a batalha para um cancro no cérebro e desde então teve de assumir mais responsabilidade na equipa. Isso tornou-o muito protetor, não só em assuntos de família mas também nos seus negócios:

“Há vários graus de trauma”, disse ele na entrevista com a The Race. “Não estou a falar de traumas que são causados por abuso ou guerra. Mas perder um pai é um trauma. Isso segue-me todos os dias. Porque como marido, como pai, como empresário, como amigo, gosto de evitar que alguém à minha volta tenha a mesma experiência que eu tive. É a minha responsabilidade cuidar de todos nesta organização, e da minha família”, acrescentou ele. “Isso talvez seja também porque tive de assumir a responsabilidade desde muito cedo pela minha irmã e por mim. O que isso desencadeia em mim é um instinto de ‘esta é a minha tribo, e eu preciso de proteger a minha tribo, não importa como’. Despoleta em mim uma resposta emocional. Nem sequer é algo que eu esteja a fazer de propósito. Posso analisar racionalmente o que estou a fazer. Mas não sei, apenas se revela. Esta é a parte mais importante. Não vou deixar que ninguém se atire a ninguém dentro da tribo”.

Essa proteção está muito vincada na política de não atribuição de culpas quando algo corre mal. Wolff deu o exemplo de quando o apoio de cabeça de Lewis Hamilton se soltou em Baku 2017:

“Tive uma entrevista, alguém me pediu para dizer quem era o responsável pelo apoio de cabeça que se soltou, e para nomear a pessoa”, lembrou Wolff. “Fiquei muito irritado. É minha responsabilidade proteger o grupo. É proteger cada indivíduo o melhor que puder dentro da tribo”.