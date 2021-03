F1: Morreu Murray Walker

Gostávamos de estar muito enganados, como tantas vezes sucedeu a Murray Walker, o que fez dele um comentador inesquecível, mas infelizmente é verdade: morreu Murray Walker.

Uma das vozes mais carismáticas da F1 calou-se hoje para sempre aos 97 anos. Murray Walker é um nome incontornável da F1, tendo dado a sua voz às corridas de F1 durante mais de trinta anos. Walker comentou a sua primeira grande corrida para a BBC em Silverstone em 1949 e tornou-se um comentador de F1 a tempo inteiro em 1978. A sua voz foi sinónimo de F1, e muitos dos grandes momentos deste desporto são hoje em dia recordados com a sua narração, sempre com um estilo muito próprio. Ficou conhecido por algumas expressões famosas, que nos fizeram rir e que ajudaram a que se tornasse numa figura mítica. Com ele morreu também um pouco da F1 do passado, da época que tantos dizem ser a melhor.

Walker terminou a sua carreira de comentador de 52 anos quando se reformou em 2001, mas nunca se cansou de falar da sua paixão, do seu mundo, dando-nos pequenas histórias e uma visão única de quem viu a F1 tornar-se no desporto global que é hoje. Tal como muitos que se dedicaram uma vida inteira a este desporto, ganhou um lugar para sempre na sua história e a voz que fazia profecias que acabavam por se revelar erradas, será para sempre a voz da F1.