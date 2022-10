F1: Morreu Dietrich Mateschitz | AutoSport

Dietrich Mateschitz faleceu hoje, com 78 anos. Uma das personagens mais influentes da F1 e que tornou possível a criação da Red Bull e Toro Rosso (que depois mudou de nome para Alpha Tauri) morreu hoje. Mateschitz estava muito doente há já algum tempo, mas hoje a equipa Red Bull recebeu a notícia do seu falecimento antes da qualificação do GP dos EUA.

O empresário austríaco foi co-fundador da empresa de bebidas energéticas em 1987, marca que se expandiu mais tarde para o mundo do desporto. A Red Bull começou a aparecer em todo o tipo de desportos, especialmente os desportos mais radicais, mas a aposta no automobilismo tornou-se numa das bandeiras da marca e em 2005 foi criada a Red Bull F1 Team, e a Scuderia Toro Rosso em 2006. Desde então a Red Bull cresceu a um ritmo imparável, dominando os anos de 2010 a 2013, com um tetracampeonato de construtores e de pilotos pela mão de Sebastian Vettel. A força da equipa foi crescendo a cada época, fruto do trabalho bem desenvolvido de Christian Horner, Helmut Marko com a contribuição importantíssima de Adrian Newey sendo agora uma das melhores e mais fortes estruturas da F1. A Red Bull conta com 343 GP, 89 vitórias, 79 poles, 229 pódios, quatro títulos de construtores e seis título de pilotos. Mateschitz faleceu no fim de semana em que a sua Red Bull pode conquistar o quinto título de construtores.