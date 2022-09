F1: Monza viu o dobro das ultrapassagens face a 2021 | AutoSport

Se a jornada de Zandvoort tinha dado aproximadamente o mesmo número de ultrapassagens face ao ano passado, Monza viu o dobro de manobras este ano.

Esta “jornada tripla” que começou em Spa, passando por Zandvoort e Monza viu um aumento do número de ultrapassagens face ao ano de 2021.

Em Spa, tivemos 74 ultrapassagens, mas neste caso o valor tem pouco valor, pois não vimos ultrapassagens no polémico GP da Bélgica de 2021. Em Zandvoort, a introdução da nova zona DRS não trouxe grandes incrementos, com exatamente o mesmo número de ultrapassagens em pista (24), confirmando que a pista neerlandesa é muito interessante, mas não beneficia as ultrapassagens. Em Monza, a diferença face a 2021 foi clara, com 54 manobras face a 23 em 2021.

No geral, temos visto mais ultrapassagens face a 2021, mas a diferença não é considerável. A nova filosofia foi pensada para melhorar o espetáculo e isso foi conseguido, sem a necessidade de aumentar drasticamente o número de ultrapassagens.