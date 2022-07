F1: Monza prepara-se para bater recorde no GP de Itália | AutoSport

Não é novidade para ninguém que a popularidade da Fórmula 1 está a aumentar, e por isso, os promotores do GP de Itália, estão a contar com uma enorme multidão em Monza, mesmo que a Ferrari esteja a baquear na luta pelos títulos. A simples possibilidade da Ferrari vencer em casa é suficiente para que os tifosi queiram marcar presença e apoiar a Scuderia: “Estamos ainda a expandir as bancadas temporárias para não deixar ninguém de fora”, disse Angelo Sticchi Damiani, presidente do clube automóvel italiano ACI.

Para além disso, 2022 é também um GP italiano particularmente especial para o lendário Autodromo Nazionale di Monza, pois assinala 100 anos desde a primeira corrida, em 1922.

“Os números para o GP de Monza já são excepcionais”, disse Sticchi Damiani à rádio Rai.

“Estamos à espera de 320.000 espectadores durante o fim-de-semana, números que nunca tivemos”.