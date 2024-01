F1: Monza inicia obras de beneficiação | AutoSport

O circuito de Monza iniciou nos últimos dias as obras de beneficiação do mítico traçado. O projeto deverá custar 21 milhões de euros e pretende melhorar as condições para equipas e fãs.

As obras incluem a repavimentação completa da pista, a construção de uma nova passagem inferior, a melhoria das instalações das boxes e uma série de melhoramentos nas bancadas, nomeadamente na primeira curva.

Os responsáveis da F1 já há muito que pediam melhorias no traçado italiano, ameaçando mesmo deixar de visitar uma das pistas que mais corridas de F1 recebeu. As obras iniciaram-se esta semana, e deverão estar prontas a tempo do GP de Itália, no final de agosto.

O Presidente da Federação Italiana, Angelo Sticchi Damiani, sublinhou a importância das obras de renovação: “O nosso principal objetivo é modernizar o Autódromo. Não podemos continuar a dar-nos ao luxo de ter problemas com o fluxo de adeptos e temos de oferecer mais conforto a quem se desloca ao circuito. Estabelecemos três objetivos para responder da melhor forma aos pedidos que nos são feitos e o primeiro é o das passagens inferiores. O segundo objetivo está relacionado com as bancadas. Temos ainda várias estruturas provisórias, pelo que vamos construir estruturas mais sólidas que darão todas as comodidades de acordo com o que um espetador espera hoje. Cada bancada será uma ilha com todos os serviços necessários no seu interior, para que o público não tenha de se deslocar. Por fim, será construída uma cobertura de tipo permanente sobre o edifício das boxes (atualmente é uma estrutura de tração). Os pilares de apoio serão reforçados porque a estrutura vai crescer em altura.”